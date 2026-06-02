Da 37 a oltre 145 milioni di euro nel giro di 25 anni. È questa l’evoluzione dei ricavi che hanno incassato le squadre vincitrici della Champions League, nel confronto tra la stagione 2001/02 e la stagione 2025/26, nell'analisi realizzata da Calcio e Finanza. Nel 2001/02 complessivamente la UEFA ha distribuito ai 32 club partecipanti 519 milioni di euro, scesi fino a 407 milioni nella stagione 2003/04 (il minimo nel periodo analizzato). A poco a poco, però, la cifra ha ripreso a crescere, arrivando fino ai quasi 2,5 miliardi di euro versati nelle casse delle società in ciascuna delle ultime due edizioni. In questa crescita, l'evoluzione del format ha avuto sicuramente la sua incidenza.

Tornando al periodo considerato, complessivamente la UEFA ha pagato premi per la partecipazione alla Champions League per 29,5 miliardi di euro, con una media di quasi 1,2 miliardi a edizione. Si va dagli 1,55 miliardi incassati dal Real Madrid, in testa in termini di ricavi per i singoli club, fino ai 4,8 milioni dell’Artmedia Bratislava. Dietro ai Blancos ci sono, per quanto riguarda i ricavi complessivi, il Bayern Monaco (quasi 1,5 miliardi), il Barcellona (1,38 miliardi), il PSG (1,28 miliardi) e il Manchester City (1,17 miliardi) che chiude la top 5. Oltre il miliardo di euro troviamo anche Juventus (unica italiana), Chelsea e Liverpool. Per quanto concerne le italiane, l’Inter è dodicesima con 850 milioni incassati (media 47,2 milioni a partecipazione), il Milan sedicesimo con 580 milioni (media 38,7 milioni) e nella top 20 troviamo anche il Napoli (480 milioni con una media di 53,4 milioni).

Guardando alle singole stagioni, l’edizione 2024/25 è stata la migliore per l’Italia in termini economici: la finale raggiunta dall’Inter, combinata con le cinque squadre rappresentanti e la prima edizione con i premi più alti di sempre, hanno portato gli incassi dei club italiani a quota 366,7 milioni di euro aggregati, superando il precedente primato di 321 milioni fatto segnare nel 2022/23, sempre con l’Inter in finale e con il Milan in semifinale.