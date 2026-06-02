Dopo averne monitorato la crescita negli ultimi mesi, alcuni club stranieri hanno manifestato un interessamento per Matteo Spinaccè, attaccante classe 2006 dell'Inter, che in questa stagione ha sommato 29 presenze, condite da sei gol e due assist, con la formazione Under 23 nerazzurra di Stefano Vecchi.

Secondo quanto svelato su X dal giornalista Nicolò Schira, per il nativo di Pordenone, che vanta pure una presenza con la prima squadra, hanno alzato le antenne Gent, Westerlo e Zwolle.

Per la cronaca, il 14 febbraio 2025, l'Inter aveva comunicato di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto di Spinaccè.