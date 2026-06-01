Complice la mancata convocazione di Jeremie Frimpong, Denzel Dumfries è sempre di più il titolare indiscusso sulla fascia destra della nazionale olandese che si prepara ad affrontare i Mondiali: "Le scelte, ovviamente, spettano al commissario tecnico - ha detto il giocatore dell'Inter parlando a Ziggo Sport -. Naturalmente è sorprendente (non ci sia, ndr) perché Jeremie ha sempre fatto parte della nostra squadra. Ho anche un buon rapporto con Jeremie; secondo me è un buon giocatore. Il commissario tecnico della nazionale è lì per prendere decisioni difficili, e per fortuna non dobbiamo farlo noi".

Chi farà concorrenza a Dumfries sarà Mats Wieffer, una valida alternativa per il ruolo di laterale destro per Koeman: "Lo consociamo, ha disputato un'ottima stagione al Brighton. È sorprendente che abbia giocato così bene come terzino destro. Lo conoscevo come centrocampista, ovviamente, ma è un ottimo giocatore".