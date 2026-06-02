Ieri, nel giorno di vigilia, Zlatko Dalic, ct della Croazia, aveva definito il test amichevole in preparazione al Mondiale contro il Belgio "una prova vera contro un avversario forte". Una dichiarazione non buttata lì a caso, visto le scelte di formazione fatte dal selezionatore croato che ha deciso di schierare in campo la miglior formazione possibile. Includendo nell'11 titolare anche l'interista Petar Sucic, segnalato nella distinta resa nota dalla UEFA come trequartista in coppia con il 'comasco' Martin Baturina alle spalle di Petar Musa.

Proiettandosi alla rassegna iridata che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, ieri Dalic aveva sottolineato l'importanza di avere un mix tra giocatori esperti e giovani citando proprio il centrocampista nerazzurro: "Sono contento che stiano arrivando anche i giovani, che hanno portato velocità e agilità. Penso a Vušković, Petar Sucic, Baturina... Abbiamo un mix ideale, senza troppi giocatori più anziani o più giovani", le sue parole.