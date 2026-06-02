Ci sono già tre giocatori in casa Inter praticamente certi di essere ceduti e che oggi Tuttosport individua in Davide Frattesi, Benjamin Pavard e Kristjan Asllani, gli ultimi due di ritorno dai rispettivi prestiti. In tutto possono portare un tesoretto da 40-50 milioni di euro.

Frattesi, la quotazione è scesa

La quotazione di Frattesi, per il quale fino a qualche tempo fa da via della Liberazione chiedevano 35-40 milioni, è scesa a quota 25. Viene d'altronde da un'annata da 22 presenze e 522' in Serie A con zero gol e zero assist. Vedrebbe di buon occhio un ritorno alla Roma, ma ad oggi i giallorossi possono pensare di prenderlo solo per luglio, viste le incombenze economiche. Lo stimano anche Sarri all'Atalanta e Spalletti alla Juventus. Occhio al Nottigham Forest che lo aveva cercato a gennaio.

Asllani e Pavard, la situazione dei due giocatori al rientro dai prestiti

Asllani è invece stato prestato al Besiktas, i cui dirigenti sono soddisfatti delle prestazioni del ragazzo. Nelle prossime settimane verrà presa una decisione sul riscatto da 11 milioni di euro in mano ai turchi, non va escluso che venga chiesto uno sconto all'Inter. Infine Pavard, che non verrà certamente riscattato dall'Olympique Marsiglia. Vorrebbe giocarsi le sue chances in nerazzurro, ma la società spera di poter monetizzare da una cessione, visto anche l'ingaggio del giocatore francese. Occhio, tra le opzioni, alla Saudi Pro League.