I derby, la rivalità, lo Scudetto, tutto messo da parte quando c'è la Nazionale. E può capitare che due simboli di squadre rivali come Adrien Rabiot e Marcus Thuram possano mettere in scena un siparietto gradevolissimo e divertente in cui il centrocampista del Milan si reinventa giornalista e va a intervistare l'attaccante dell'Inter. Scene già viste, ci mancherebbe, ma fa sempre piacere toccare con mano il clima di serenità in un contesto con tanti giocatori spesso avversari.

Nello specifico, Rabiot si limita a chiedere a Tikus come è iniziata la sua giornata, ottenendo inevitabilmente la replica goliardica dell'attaccante: "Mi sono svegliato, sono caduto dal letto, sono rotolato dalle scale e sono arrivato nello spogliatoio, di corsa, rotolando", con tanto di risata.