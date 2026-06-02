Florentino Perez vorrebbe regalare a José Mourinho l'ex difensore del Liverpool Ibrahima Konaté, qualora vincesse le elezioni presidenziali del Real Madrid la prossima settimana. Ne parla oggi il Daily Mail. Il Real si era ritirato dalle trattative per Konaté alla fine dello scorso anno, dopo aver ingaggiato il suo compagno di squadra Trent Alexander-Arnold. Ma il fallimento delle trattative per il rinnovo del contratto con il Liverpool ha aperto la strada all'ingaggio a parametro zero del 27enne nazionale francese, per il quale l'Inter ha effettuato un sondaggio nei giorni scorsi.

Sebbene Mourinho non sia ancora stato ufficialmente nominato, è già stato stipulato un contratto triennale con il 63enne tecnico, che lo riporterebbe al Real Madrid una volta che Perez sarà formalmente riconfermato presidente. La priorità di Mourinho è ricostruire la difesa. Desidera un difensore centrale dominante, un terzino destro di riserva e un terzino sinistro in grado di mettere pressione ad Alvaro Carreras.

Il Real Madrid ha già rinnovato il contratto di Antonio Rüdiger, ma Mourinho vede Konaté come un'opportunità da cogliere al volo, data la sua età e la sua fisicità. Perez è felice di poter offrire questo servizio, perché, sebbene gli stipendi possano rivelarsi onerosi, ciò permette di destinare le risorse accantonate per i trasferimenti ad altri ruoli chiave.

Un altro obiettivo è Pedro Porro del Tottenham, anche se si prevede che rimarrà al Tottenham, mentre Denzel Dumfries dell'Inter rappresenta un'alternativa. Uno dei due andrà a sostituire Dani Carvajal, in uscita dalle merengues, anche alla luce della stagione deludente di Trent Alexander-Arnold.