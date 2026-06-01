Dopo i vari rumors circa il futuro di Carlos Augusto potenzialmente lontano da Milano, la situazione attuale potrebbe cambiare. A parlarne è Matteo Moretto che sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto un punto sul futuro dell’esterno brasiliano che potrebbe restare a Milano.

La situazione circa il brasiliano è che al momento l’ex Monza avrebbe chiesto all’Inter delle garanzie a livello sportivo quindi sulle possibilità di avere un minutaggio maggiore rispetto allo scorso anno, e perché no, anche dal 1’ minuti. A prescindere dalle richieste dell’esterno ex Monza , l’Inter ha intenzione di rinnovare l’accordo e continuare insieme con il giocatore che a Milano e sta bene molto bene e potrebbe serenamente sedersi per discutere la sua situazione che al momento resta immutata rispetto alle scorse settimane: il contratto resta quello in scadenza a giugno 2028, da capire come si evolveranno le cose tra le aspettative del giocatore e le possibilità dei nerazzurri.