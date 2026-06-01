Va avanti, a Coverciano, la preparazione della Nazionale italiana in vista delle amichevoli con Lussemburgo e Grecia. Questo pomeriggio, si legge su Figc.it, gli azzurri, agli ordini del ct ad interim Silvio Baldini, si sono allenati sul campo del Centro Tecnico Federale intitolato all’ex Ct Vittorio Pozzo e torneranno a svolgere domani mattina un’altra seduta di allenamento, per poi partire nel pomeriggio alla volta del Lussemburgo.

Sale, intanto, a 25 il numero dei convocati per gli ultimi impegni prima dell'estate, dal momento che il difensore della Fiorentina Niccolò Fortini – chiamato dal Ct Baldini per partecipare alla fase di preparazione delle due amichevoli - resterà con il gruppo fino al termine del raduno.

L’ELENCO DEI CONVOCATI:

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Niccolò Fortini (Fiorentina), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).