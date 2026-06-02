Futuro probabilmente spagnolo per Henrietta Csiszar, che dopo cinque stagioni con la maglia dell'Inter Women ha già salutato tutto l'ambiente nerazzurro. La centrocampista ungherese di 32 anni, che ha indossato la fascia di capitano nell'ultima annata, ha concluso la sua esperienza al club dopo aver disputato 120 partite e realizzato 8 gol in tutte le competizioni.

Adesso, per Csiszar è il momento di scegliere il prossimo capitolo e rumors dalla Spagna sostengono che sia pronta a firmare per l'Atletico Madrid, iniziando così una nuova esperienza internazionale.