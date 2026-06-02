Futuro probabilmente spagnolo per Henrietta Csiszar, che dopo cinque stagioni con la maglia dell'Inter Women ha già salutato tutto l'ambiente nerazzurro. La centrocampista ungherese di 32 anni, che ha indossato la fascia di capitano nell'ultima annata, ha concluso la sua esperienza al club dopo aver disputato 120 partite e realizzato 8 gol in tutte le competizioni.

Adesso, per Csiszar è il momento di scegliere il prossimo capitolo e rumors dalla Spagna sostengono che sia pronta a firmare per l'Atletico Madrid, iniziando così una nuova esperienza internazionale.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 02 giugno 2026 alle 17:53
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.