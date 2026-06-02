Con David Alaba in scadenza, la dirigenza del Real Madrid sta cercando un difensore esperto da consegnare a José Mourinho, identikit che fa al caso di Ibrahima Konaté, anche lui in scadenza col Liverpool, club con il quale non ha rinnovato il contratto. Secondo il giudizio di Radio MARCA, che parla di contatti continui tra l'entourage del giocatore e i madrileni, il francese è senza dubbio l'opzione migliore per rafforzare la difesa dei Blancos. Ma il classe '99 non sembrerebbe essere l'unico difensore sulla lista dei desideri del club di Florentino Perez.

Secondo il quotidiano madrileno, i Blancos avrebbero messo nel mirino anche un altro difensore, di casa Inter, ovvero Denzel Dumfries. Il giocatore arriverebbe per occupare la posizione di terzino destro e sarebbe un'operazione low cost considerato che la squadra italiana ha aperto al trasferimento. I campioni d'Italia sarebbero disposti a venderlo e gli spagnoli starebbero pensando al modo di portarlo a Valdebebas. Operazione che, secondo gli ultimissimi aggiornamenti di Radio MARCA, il Real vorrebbe concludere prima del Mondiale. "Sia Konaté che Dumfries sono stati selezionati da Francia e Olanda per giocare la Coppa del Mondo, anche se l'idea del Madrid sarebbe quella di cercare di chiudere gli affari prima dell'inizio dell'appuntamento negli Stati Uniti, in Messico e in Canada".