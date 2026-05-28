David De Gea saluta la stagione con un lungo messaggio sui social dopo un'annata non facile per lui e per la Fiorentina, allontanando le voci che lo vedono accostato a diversi club, tra cui anche l'iInter: "Una stagione impegnativa per tutti noi, ma in cui abbiamo alla fine dimostrato cosa rappresenta questo club, il cuore, la lotta, i valori che ci definiscono. Quelli che vivono questo club ogni giorno capiscono cosa significa chiedere di più.

Ora è il momento di riposare e recuperare

Come capitano di questo incredibile club, sento la responsabilità. Grato per ogni singolo momento di quest'anno, da tutti quelli del club ai miei compagni di squadra, al team di gestione e al personale. Ora è il momento di riposare e recuperare. Forza Viola".