Il leone non ha ancora intenzione di smettere e, se possibile, vuole continuare a giocare ad alto livello. E nonostante le 38 primavere c'è chi è pronto ad affidargli la guida della difesa. Francesco Acerbi ha già lasciato l'Inter per scadenza naturale del contratto ed è alla ricerca di una nuova sfida. Club che hanno mostrato interesse per lui ce ne sono, l'ultimo è il Monza, fresco di promozione in Serie A, come riporta Quotidiano Sportivo.

Ad oggi è una suggestione, tutto dipenderà dalla decisione del centrale di Vizzolo Pedrabissi ma in passato il passaggio dall'Inter alla Brianza si è verificato più volte. Basti ricordare i vari Danilo D'Ambrosio, Andrea Ranocchia e Roberto Gagliardini, che scaduto il contratto con i nerazzurri hanno accettato la sfida del Monza.