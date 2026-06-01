Vincenzo Montella, ct della Turchia, confida nel fatto di avere tutte le sue stelle a disposizione nelle migliori condizioni possibili in tempo per l'esordio al Mondiale contro l'Australia, in programma nella mattina italiana del 14 giugno. "Ci saranno due settimane per preparare il debutto, in mezzo ci sarà anche un'altra amichevole (domenica 7 giugno contro il Venezuela, ndr) - ha detto l'Aeroplanino parlando dopo il test vinto dalla sua squadra con la Macedonia del Nord -. Abbiamo dei giocatori come Yildiz e Calhanoglu che sono fermi da un po' e che devono trovare la migliore condizione fisica. Sappiamo quanto sia difficile. Arda Guler è rientrato da poco, stasera ha giocato mezzora ma bisogna riportarlo all'intensità dei 90 minuti. Conto di avere tutti questi giocatori vicini al 100% della forma. Mi auguro sia così, so che non sarà facile".

Per la cronaca, stasera, il centrocampista dell'Inter, che era arrivato a Istanbul lo scorso 20 maggio per farsi seguire dallo staff medico della sua nazionale, è tornato in campo per un piccolissimo cammeo al minuto 88 nella passerella finale dello stadio Şükrü Saracoğlu, dove la squadra da lui capitanata si è imposta con un facile 4-0 sugli ospiti grazie ai gol di Orkun Kökçü (2'), Can Uzun (16'), Deniz Gül (53)' e Barış Alper Yılmaz (70').