Stando a quanto risulta a Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, sono in corso delle valutazioni da parte del nuovo proprietario dell’Al-Hilal, (PIF ha ceduto il 70% del capitale sociale del club a Kingdom Holding Company) in merito all’organizzazione del nuovo management e alla continuità di Simone Inzaghi come allenatore della prima squadra.

La squadra guidata dall'ex Inter, lo ricordiamo, ha chiuso la stagione con zero titoli terminando la Saudi Pro League al secondo posto, due punti dietro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, dopo aver salutato la Champions League asiatica agli ottavi di finale, ai rigori, per mano dell'Al-Sadd di Roberto Mancini.

Dopo quella eliminazione bruciante, i media parlarono di panchina traballante per Inzaghi, anche se il chairman, il principe Nawaf bin Saad, ridimensionò la questione parlando con i cronisti: "La mia precedente dichiarazione su Inzaghi è stata fraintesa - le sue parole riportate da Al-ain.com -. I tifosi hanno il diritto di criticare lui e gli altri allenatori. Ho parlato in qualità di presidente del club, non esprimerò giudizi sull'allenatore davanti ai media. Se ciò dovesse accadere, significherebbe che è stata presa una decisione".