Cresce la febbre per il Mondiale 2026, l’edizione dei sogni ma anche dei grandi addii, che si preannuncia come una delle più equilibrate e incerte di sempre. Per gli esperti, però, la geografia in questa edizione parla chiaro: il titolo iridato tornerà a essere un affare europeo. Su di 888sport, infatti, i favori del pronostico sono tutti per il tandem composto da Spagna e Francia, che comandano il tabellone a quota 4,20, tallonate dall'Inghilterra subito dietro a 5,25. Più staccate le superpotenze sudamericane. Il Brasile - targato Carlo Ancelotti - è proposto a 9,00 su Sisal stessa quota dei campioni in carica dell'Argentina, attesi all'ultimo ballo mondiale di Leo Messi. Destino condiviso con l'eterno rivale Cristiano Ronaldo: anche per lui è l'ultima chiamata, con il primo storico trionfo del suo Portogallo fissato sempre a 9,00.
Giappone la nuova favola? Quota identica al Marocco
Inseguono le altre big del Vecchio Continente: la Germania sale a 15,00, i Paesi Bassi si fermano a 20,00, mentre la Norvegia –trascinata da Erling Haaland – vale 30,00 volte la posta. E le possibili sorprese? Dopo la favola del Marocco nel 2022, c'è grande curiosità attorno alle nazionali africane. I bookmaker, tuttavia, restano prudenti sulla possibilità di un successo storico: il sogno del Marocco campione del mondo è fissato a 50,00, identica quota assegnata al Giappone dell'eterno Yuto Nagatomo, che prenderà parte al suo quinto Mondiale, prima forza asiatica in lavagna.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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