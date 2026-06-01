Le novità odierne, in casa Inter, riguardano principalmente Marco Palestra. Aggiornamenti resi noti da Fabrizio Romano sul canale YouTube, dove l'esperto di mercato Matteo Moretto fa il punto a proposito della trattativa che riguarda il giocatore dell'Atalanta che qualche ora fa dal ritiro della nazionale ha detto "Sono pronto per il salto in un grande club".

Frasi sulle quali Matteo Moretto fa partire il suo punto di mercato di casa Inter, dove secondo gli ultimissimi aggiornamenti, il gioiellino di casa Atalanta potrebbe trasferirsi. Dopo l'ottima stagione in Sardegna, il classe 2005 è stato ampiamente attenzionato dalla dirigenza dei campioni d'Italia che lo hanno messo nel mirino anche su sollecitazione del tecnico Cristian Chivu, che non sarebbe l'unico ad aver individuato in Palestra il potenziale perfetto innesto per la sua rosa. Oltre al tecnico nerazzurro, anche il Manchester City è andato "a vederlo più volte con i suoi osservatori", come ha ammesso Romano che svela come su Palestra ci sia l'interesse di club stranieri e inglesi soprattutto. La Dea, attualmente, vorrebbe avere confronto diretto con l'entourage del giocatore così da capire le intenzioni del giocatore ed eventualmente aprire ad un eventuale trasferimento e che tipo di offerta, eventualmente, valutare. Una cosa è certa: se a Bergamo dovesse arrivare un'offerta davvero irrinunciabile, per l'Atalanta trattenerlo sarebbe difficile