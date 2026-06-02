L'Inter è decisa a fare all-in su Palestra. Presentata una prima offerta all'Atalanta che prende tempo, sperando in un'asta europea. E i tifosi dell'Inter sono preoccupati per un Lookman 2.0.

Occhio al futuro di Dumfries: il Real Madrid pensa al difensore olandese e ci sono novità importanti sulla clausola rescissoria. Solet è "prenotato" ma va trovata l'intesa con l'Udinese. Provedel e Jones gli altri profili in entrata monitorati. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 02 giugno 2026 alle 11:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.