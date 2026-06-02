L'Inter è decisa a fare all-in su Palestra. Presentata una prima offerta all'Atalanta che prende tempo, sperando in un'asta europea. E i tifosi dell'Inter sono preoccupati per un Lookman 2.0.

Occhio al futuro di Dumfries: il Real Madrid pensa al difensore olandese e ci sono novità importanti sulla clausola rescissoria. Solet è "prenotato" ma va trovata l'intesa con l'Udinese. Provedel e Jones gli altri profili in entrata monitorati.