Con il mese di giugno si scaldano inevitabilmente le piste di mercato. Fabrizio Romano fornisce aggiornamenti sul possibile futuro di Nico Paz. Attenzione all'asse Real Madrid-Italia: contatti in corso tra le parti per stabilire le decisioni sulla stella argentina. I Blancos devono capire se lasciarlo in terra lariana per un altro anno prenderlo subito. Nico rimarrebbe volentieri un altro anno, mentre la dirigenza del Real vorrebbe portarlo già ora a Madrid. Va presa una decisione che passerà anche da José Mourinho, apertamente coinvolto nelle scelte. Il Como attende novità. 

Sezione: Mercato / Data: Lun 01 giugno 2026 alle 20:00
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione