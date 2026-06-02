Il Real Madrid ha raggiunto un accordo verbale con Ibrahima Konaté, il cui arrivo alla corte del tecnico in pectore José Mourinho resta vincolato alla conferma di Florentino Perez come presidente del club alle prossime elezioni.

Stando a quanto racconta Marcos Benito, giornalista di Chiringuito TV, e confermato da Fabrizio Romano, il difensore francese, che ha annunciato che lascerà il Liverpool a parametro zero, ha messo in pausa le offerte saudite per dare la priorità ai blancos, con cui ha concordato di legarsi per le prossime quattro stagioni.

Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, anche l'Inter aveva fatto un primo sondaggio per il giocatore senza però approfondire il discorso per via delle cifre altissime necessarie per convincerlo a firmare un nuovo contratto, tra ingaggio e commissioni.