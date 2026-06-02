La rubrica “Io giro l’Italia per te”, ideata da FcInterNews in collaborazione con Biapri, taglia il traguardo della 58esima puntata con un appuntamento speciale. Il viaggio fa tappa presso l’Inter Club Sant'Agata di Militello, nato nel 1984. 

Un amore smisurato per i colori nerazzurri che supera anche la distanza notevole con Milano. Il direttivo ci racconta la storia dell'Inter Club tra retroscena e aneddoti emozionanti. 

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Sezione: Focus / Data: Mar 02 giugno 2026 alle 18:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.