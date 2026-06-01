Piotr Zieliński non ha nascosto la sua insoddisfazione per la prestazione non all'altezza offerta ieri dalla nazionale polacca, battuta 2-0 in amichevole dall'Ucraina: "La partita era iniziata bene, ma poi abbiamo lasciato campo agli avversari, che hanno meritato la vittoria - l'analisi del centrocampista dell'Inter in mixed zone -. Avremmo dovuto segnare nei primi 10-15 minuti, e le cose sarebbero andate diversamente. C'era spazio, abbiamo tirato tanto ma ci è mancata l'efficacia. Gli ucraini, invece, hanno preso slancio e hanno segnato due gol".

Il secondo gol dell'Ucraina è stato frutto di un errore proprio di Zielu, che nel commentare l'episodio negativo non ha cercato scuse: "Mi è scappata la marcatura di Viktor Tsygankov, avrei sicuramente potuto fare meglio. Non l'ho visto, era dietro di me. Qualcuno poteva chiamarmi l'uomo. Il calcio è un gioco di errori, a volte capita".

Zielinski, comunque, rimane fiducioso in vista della prossima amichevole con la Nigeria: "C'è qualcosa su cui lavorare. Abbiamo l'ultima partita della stagione, speriamo che almeno la metà di quei tiri vada a segno".