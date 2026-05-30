Davide Frattesi vuole tornare a essere protagonista e, con molta probabilità, lascerà l'Inter nel corso della sessione estiva di calciomercato. Dopo tre stagioni non proprio da protagonista, il classe '99 cerca di rilanciarsi e, secondo quanto riferisce SportMediaset, l'Inter intende cederlo e così ricavare un tesoretto da investire sul mercato.
Dopo esser arrivato nel 2023 per 33 milioni di euro tra prestito e riscatto, ora ha un valore, secondo l'emittente, di circa 20 mln e potrebbe rientrare nell'operazione Palestra con l'Atalanta. Nei prossimi giorni (nella prima metà di giugno) sicuramente la situazione potrebbe senza dubbio chiarirsi.
Sezione: Mercato / Data: Sab 30 maggio 2026 alle 18:00
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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