L'Inter è il club europeo che incrementato maggiormente la sua valutazione d’impresa dal 2017 a oggi. E' quanto si evince dai dati che emergono dalla pubblicazione annuale 'The European Elite' curata da 'Football Benchmark' che, scrive Calcio e Finanza, prende in considerazione le società che in entrambe le edizioni figuravano tra i primi venti per valore.

L'Inter attualmente ha una valutazione superiore ai 2,1 miliardi di euro, il quadruplo della cifra che la società di consulenza le aveva attribuito nove anni fa, ovvero 429 milioni di euro. Una crescita del 398%, superiore anche ai bicampioni d'Europa del Paris Saint-Germain, che hanno subito una variazione positiva del 353% passando da 998 milioni di euro a 4,5 miliardi di euro. Sul gradino più basso del podio c'è il Tottenham, poi Liverpool e, quindi, Milan, la seconda italiana in classifica.

A testimonianza dell'inversione dei rapporti di forza economica nel calcio italiano tra Inter e Juve, per trovare quest'ultima in graduatoria bisogna scendere al 16esimo posto. La Vecchia Signora, che nove anni fa valeva il triplo della Beneamata, ora è a quota 1,8 miliardi di euro, circa 600 milioni di euro in più rispetto alla prima rilevazione presa in esame dallo studio (+51%).