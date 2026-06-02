L'amore per l'Inter si esprime in ogni modo possibile, dal più semplice al più creativo. Ma a volte certe iniziative lasciano di stucco pensando a quanto questi colori possano smuovere la creatività della gente. Questo è il caso di Andy Maître, svizzero, socio fondatore dell’Inter Club Valais e presidente dal 2022 al 2024, che ha scritto un album con 21 canzoni dedicate al 21esimo Scudetto dell'Inter dal titolo '21 canzoni per te: dal Vallese fino a Milano'. Ed è così che quello che doveva essere semplicemente uno scherzo tra amici si è trasformato in una vera dichiarazione d’amore ai colori nerazzurri.

Il progetto racconta l’Inter dal Vallese svizzero: i 221 chilometri verso San Siro, le scene di festa con i giocatori, i ricordi legati al club, gli aneddoti da tifosi e quel modo folle, divertente e a volte molto intimo di vivere l’Inter. Tutte le canzoni, in francese con un pò di italiano, possono essere ascoltate QUI.

Ogni canzone è pensata come una storia diversa, spesso lunga e narrativa, accompagnata ogni volta da uno stile musicale differente. L’intelligenza artificiale fa parte del progetto, con musiche e voci generate tramite Suno, ma il cuore dell’album resta profondamente umano: testi, ricordi, riferimenti ed emozioni nascono dal desiderio di un tifoso di raccontare il proprio amore per l’Inter.