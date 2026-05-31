Sebastiano Esposito potrebbe cambiare nuovamente maglia? Secondo l'edizione odierna de Il Tempo, è un nome per il mercato della Lazio. È un vecchio pallino di Claudio Lotito, già cercato in passato come alternativa a Immobile. Il Cagliari, come evidenzia LaLazioSiamoNoi, entro il 30 giugno verserà 4 milioni nelle casse nerazzurre, con il 40% sulla futura rivendita se quest'ultima avverrà sopra il prezzo di acquisto.

Sezione: Mercato / Data: Dom 31 maggio 2026 alle 20:00
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione