I programmi dell'Inter per il settore esterni sono chiari: il primo obiettivo è Marco Palestra. Ne scrive oggi anche La Gazzetta dello Sport, secondo cui il reparto cambierà. Accadrà soprattutto perché Denzel Dumfries rischia seriamente di lasciare i nerazzurri. Ha una clausola rescissoria nel contratto valida per luglio e intende esercitarla, tanto che il Real Madrid ci sta pensando e non solo le merengues.

Palestra, l'Inter lavora per evitare il Lookman-bis

Per questo l'Inter sta pensando fin da subito di prendere Palestra, che ieri nel ritiro della nazionale si è detto "pronto per una grande squadra": è ritenuto il giocatore giusto per qualità e prospettive. Si vuole però evitare un secondo caso Lookman, avvenuto un anno fa proprio con l'Atalanta, tanto che i bergamaschi hanno già ricevuto un'offerta da 40 milioni più 5 di bonus che è stata inizialmente respinta a fronte di una richiesta di 50.

Palestra-Inter, avanti verso l'obiettivo

Piano piano, però, si dovrebbe arrivare a un punto d'incontro. Alla fine l'esterno azzurro costerà quasi il doppio di Dumfries, ma consentirà di abbassare il monte ingaggi e anche l'età media della rosa, tutti parametri che Oaktree dimostra di gradire molto.