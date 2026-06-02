La strategia di mercato dell'Inter, che coinvolge anche la Roma, viene trattata anche sulle pagine odierne de Il Messaggero, che parte descrivendo i movimenti, possibili, in difesa. Innanzitutto, a Stefan de Vrij è stato offerto il rinnovo per un'altra stagione, mentre Oumar Solet è nei piani nerazzurri a prescindere da tutto, soprattutto dopo l'archiviazione del procedimento a suo carico. Un ulteriore innesto dipenderà dall'eventuale partenza di uno tra Yann Bisseck, favorito e Alessandro Bastoni. In tal senso, nonostante abbia ormai abbandonato la pista Manu Koné, privilegiando quella per Curtis Jones, l'Inter potrebbe continuare a trattare con la Roma per Evan N'Dicka, individuato come l'innesto giusto in caso di cessione in difesa. Per i giallorossi permane il solito discorso: servirà un addio importante e remunerativo per realizzare una plusvalenza entro il 30 giugno e se non sarà Koné, verso Milano potrebbe andare il centrale francese.

Sulla fascia destra si registra l'interesse del Real Madrid per Denzel Dumfries e i nerazzurri, per non farsi trovare impreparati, stanno già lavorando al grande colpo Marco Palestra. Sul tavolo hanno messo la stessa cifra offerta per Ademola Lookman circa un anno fa: 40 milioni più 5 di bonus. Chissà se basteranno stavolta a convincere l'Atalanta, che ha già ceduto, e bene, Ederson al Manchester United, chiosa la testata capitolina