L'Inter è convinta del fatto che, alla fine, riuscirà a ingaggiare Ivan Provedel per farne il vice di Pepo Martinez nella stagione 2026-27. Nei prossimi giorni, l'agente del portiere vedrà la Lazio per capire le modalità di uscita, secondo quanto riferito da Sky Sport.

Restando in tema difensivo, i nerazzurri hanno 'bloccato' Oumar Solet: c'è un'intesa di massima col giocatore, ora servirà trattare con l'Udinese, storicamente una bottega cara. Chi già c'è in rosa nel reparto arretrato di Cristian Chivu è Carlos Augusto, che potrebbe rinnovare il suo contratto nei prossimi giorni. 

Sezione: Focus / Data: Lun 01 giugno 2026 alle 23:35
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.