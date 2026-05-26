A qualche settimana dall'inizio della sessione di calciomercato estiva, Sky Sport fa un aggiornamento sulla questione rinnovi, nella fattispecie quelli di Henrikh Mkhitaryan e Stefan De Vrij.

Tra tutti i calciatori di Cristian Chivu in scadenza il prossimo 30 giugno, quello che sembrerebbe poter restare ancora qualche anno in casa Inter è Henrikh Mkhitaryan che, come già raccontato anche dall'emittente televisiva nelle puntate precedenti, ha lasciata aperta una porticina sulla permanenza. L'armeno starebbe riflettendo sull'eventualità di smettere col calcio giocato, ma l'idea di restare un altro anno all'Inter, certo con ritmi meno incalzanti e qualche panchina in più, lo starebbe stuzzicando non poco. I nerazzurri avrebbero proposto il rinnovo all'armeno che al momento è l'unico ad aver ricevuto la proposta di prolungamento, proposta sulla quale sta riflettendo. Si attendono novità per le prossime ore. Diversa invece la situazione legata a difensore olandese.

Stefan De Vrij è un altro giocatore su cui la squadra di Chivu starebbe riflettendo: l'eventuale permanenza anche dell'ex Lazio non è esclusa, ma attualmente il difensore non ha ricevuto alcuna proposta di rinnovo.