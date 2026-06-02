Marco Palestra è il grande obiettivo di mercato dell'Inter per l'estate. Ormai non è più un mistero: il laterale dell'Atalanta, reduce da un'annata più che positiva in prestito al Cagliari, è stato individuato dalla dirigenza nerazzurra come il profilo ideale per rinforzare e ringiovanire le corsie esterne, specie nel caso di una dolorosa separazione con Denzel Dumfries, che dalla Spagna danno sempre più vicino al Real Madrid.

Affari da più di 40 milioni di euro: per l'Inter solo tre acquisti negli ultimi 10 anni

Nelle ultime ore Sky Sport ha parlato di una prima offerta arrivata sul tavolo dell'Atalanta dal club di Viale della Liberazione: 40 milioni di euro più altri 5 di bonus. Una proposta importante che è stata però respinta dalla Dea: il cartellino del classe 2005 vale non meno di 50 milioni di euro. Per arrivare a Palestra servirà dunque un rilancio che sicuramente sarà superiore ai 40 milioni di euro, una somma che la società nerazzurra negli ultimi 10 anni ha speso in una volta solo per tre giocatori, ovvero Romelu Lukaku (che è anche il più costoso), Joao Mario e Achraf Hakimi.

Voglia di affondo

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, insomma, Palestra sarebbe il quarto degli ultimi 10 anni a costare questa cifra all'Inter. "La Dea ha già detto no a un’offerta da 40 più cinque di bonus inviando ai piani alti un messaggio chiaro: per strapparlo da Zingonia ne servono 50. Marotta e Ausilio, memori della trattativa per Lookman dell’annata scorsa, hanno annuito, ma il segnale è ormai noto: l’investimento sarà importante e arriverà", garantisce la rosea.