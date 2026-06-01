La Nazionale Under 17 dell'Italia allenata da Daniele Franceschini conclude il Girone B al primo posto e vola in semifinale degli Europei di categoria: con la Danimarca è sufficiente il pareggio per 3-3 e affronterà la Spagna nel match che vale la finale, mentre l'altra semifinale sarà Francia-Belgio. Subito il gol dello svantaggio dagli scandinavi per mano di Bro Hansen, gli Azzurrini hanno ribaltato la situazione già nel primo tempo grazie alle reti di Biondini, Dattilo e del difensore dell'Inter Andrea Donato, che su azione da calcio d'angolo stacca più in alto di tutti e non lascia scampo al portiere avversario Medina. La Danimarca nella ripresa riuscirà a trovare le reti per il 3-3 finale grazie a Ekstrand e Khatar che fissa il pareggio in pieno recupero.