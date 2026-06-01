La Nazionale Under 17 dell'Italia allenata da Daniele Franceschini conclude il Girone B al primo posto e vola in semifinale degli Europei di categoria: con la Danimarca è sufficiente il pareggio per 3-3 e affronterà la Spagna nel match che vale la finale, mentre l'altra semifinale sarà Francia-Belgio. Subito il gol dello svantaggio dagli scandinavi per mano di Bro Hansen, gli Azzurrini hanno ribaltato la situazione già nel primo tempo grazie alle reti di Biondini, Dattilo e del difensore dell'Inter Andrea Donato, che su azione da calcio d'angolo stacca più in alto di tutti e non lascia scampo al portiere avversario Medina. La Danimarca nella ripresa riuscirà a trovare le reti per il 3-3 finale grazie a Ekstrand e Khatar che fissa il pareggio in pieno recupero. 

Sezione: Giovanili / Data: Lun 01 giugno 2026 alle 15:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.