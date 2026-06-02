Dopo le notizie di ieri sera distribuite durante 'Calciomercato L'Originale', Gianluca Di Marzio è tornato a parlare di Inter anche nel podcast di stamattina in cui fa il punto delle varie situazioni di mercato. In estrema sintesi, ecco cosa sta accadendo in queste ore in casa nerazzurra:

- Prima offerta all'Atalanta per Marco Palestra da 40 milioni di euro + 5 milioni di bonus, ma per il momento non bastano visto il club bergamasco fa leva sull'interesse del Manchester City per il laterale.

- L'Inter insiste per Ivan Provedel come vice di Josep Martinez. In settimana è in agenda un incontro tra l'agente del portiere e la Lazio per capire le modalità di uscita.

- In difesa tra i profili preferiti c'è Oumar Solet, con il quale l'Inter ha un accordo sul contratto. Manca ancora l'intesa con l'Udinese.

- Carlos Augusto potrebbe rinnovare il suo contratto nei prossimi giorni.

Sezione: Focus / Data: Mar 02 giugno 2026 alle 13:13
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.