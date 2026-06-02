Le notizie che rimbalzano dalla Spagna (qui la versione di Marca) continuano a trovare conferme: il Real Madrid sta spingendo forte per chiudere le trattative e portare in Blancos sia Denzel Dumfries che Ibrahima Konaté, destinato a lasciare il Liverpool a costo zero alla scadenza del contratto.

Real Madrid-Dumfries, nessun problema per il contratto

Il numero 2 nerazzurro è diventato il principale obiettivo del Real per rinforzare la fascia destra e il club madrileno ha già avviato trattative con il giocatore, che ha una clausola rescissoria pari a poco meno di 25 milioni di euro. "Fonti vicine alla trattativa, che hanno parlato in forma anonima in quanto non autorizzate a divulgare i dettagli, affermano che le condizioni economiche personali di Dumfries non dovrebbero rappresentare un problema" sentenzia The Athletic, confermando che i discorsi tra le Merengues e l'ex PSV sul fronte contrattuale sembrano già ben avviati.

Chiusura dopo le elezioni di Florentino Perez

Un'ulteriore fonte citata da The Athletic avrebbe inoltre affermato che il Real Madrid intende concludere l'affare per Dumfries dopo l'esito delle elezioni presidenziali di domenica, a condizione che Florentino Perez venga dichiarato vincitore. Le alternative all'interista sono rappresentate da Pedro Porro del Tottenham e Ivan Fresneda dello Sporting Lisbona, ma il primo tentativo dei Blancos sarà per l'olandese.