Anche nell'edizione delle 13 di Sportmediaset si parla di mercato con riferimento all'Inter, focalizzandosi sugli ultimi aggiornamenti. Si parte dalla difesa, dove non sarà Tarik Muharemovic del Sassuolo il rinforzo bensì Oumar Solet: c'è già l'accordo quinquennale con il giocatore e bisognerà trattere con l'Udinese per il prezzo e le modalità. Sempre per quanto concerne il pacchetto arretrato nerazzurro, c'è stata una chiacchierata tra Cristian Chivu e Carlos Augusto, durante cui l'allenatore ha tranquillizzato il brasiliano in merito al suo ruolo primario nella rosa nerazzurra. Probabile che a questo punto l'ex Monza rinnoverà il suo attuale contratto in scadenza nel 2028, nonostante la Roma stesse monitorando la situazione con attenzione.

Capitolo Marco Palestra: l'Inter ha provato a giocare d'anticipo con l'ormai nota offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus, al momento respinta. L'Atalanta chiede 50 milioni e aspetta che il Manchester City si inserisca su indicazione del nuovo manager Enzo Maresca, che lo apprezza. Rimanendo sulla corsia di destra, è noto come fino a metà luglio valga la clausola di Denzel Dumfries. Il Liverpool non è più in corsa dopo l'esonero di Arne Slot, il Real Madrid su indicazione di José Mourinho potrebbe farsi vivo nei prossimi giorni.