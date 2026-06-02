Benjamin Pavard e Kristjan Asllani sono pronti a tornare all'Inter dopo le esperienze rispettivamente all'Olympique Marsiglia e al Besiktas. Né i francesi, né i turchi, ricorda oggi il Corriere dello Sport, hanno infatti intenzione di esercitare il diritto di riscatto a proprio favore. I nerazzurri avrebbero potuto incassare potenzialmente un tesoretto da 15 milioni di euro dal francese e da 11 dall'albanese, anche se la dirigenza non aveva fatto troppo affidamento: negli ultimi mesi l'ipotesi di un mancato riscatto era diventata via via più concreta.

Pavard e Asllani tornano all'Inter, ma saranno ceduti

"Ciò non vuol dire che l'Inter sia entrata però nell'ordine delle idee di tenere i due calciatori in rosa per il prossimo anno - si legge sul Corsport -. Il piano è comunque di arrivare a definire una loro nuova partenza, rimane però da capire attraverso quale formula e verso quale destinazione. Se ne parlerà con i rispettivi entourage a stretto giro, con il club nerazzurro pronto a ribadire la sua posizione".

Paverd e Asllani, le ragioni dietro al nuovo addio

Non c'è spazio, infatti, per un reintegro di Pavard, nonostante stiano per lasciare Acerbi, Darmian e probabilmente De Vrij. Pesano l'ingaggio alto e alcuni atteggiamenti fuori dal campo che hanno incrinato i rapporti con lo spogliatoio e con Chivu, che ne ha avallato la partenza. Per quel che riguarda Asllani, invece, c'è un discorso di natura tecnica: ha avuto le sue chances all'Inter e quando è andato in prestito al Torino o al Besiktas non ha convinto tanto da far pensare di poterci riprovare con l'Inter. Anche perché il reparto è già molto affollato.