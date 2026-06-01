Oumar Solet è sempre più vicino all'Inter. La strada per il difensore francese dell'Udinese, primo obiettivo per il restyling della difesa dei nerazzurri, è sempre più in discesa ora che anche i problemi extracampo del giocatore ex Salisburgo sono stati risolti con l'archiviazione del procedimento nei suoi confronti attivato nel 2025 a segutio della denuncia di violenza sessuale da parte di una donna. A riguardo, suoi legali, intercettati dall’ANSA, hanno espresso “viva soddisfazione per l'esito ampiamente liberatorio”. Come ricorda anche la Gazzetta dello Sport, sul fronte del giocatore è tutto fatto: accordo fino al 2031 per un elemento che può giocare in tutti e tre i ruoli della difesa di Cristian Chivu. All’Udinese ha giocato soprattutto come braccetto destro, spingendosi in avanti con continuità. Stagione positiva la sua: tre gol in 38 presenze stagionali.

Adesso, i dirigenti di VIale della Liberazione dovranno discutere il prezzo coi friulani. Si parte da una valutazione di 25 milioni di euro, che però potrebbe essere ammorbidita con l'inserimento nella trattativa di un giovane dell’Under 23 di Stefano Vecchi. Solet potrebbe rappresentare il sostituto perfetto in caso di addio di Yann Bisseck, sul quale è sempre vigile il Bayern Monaco. Insomma, tutto appare pronto per il primo grande colpo del mercato estivo nerazzurro.