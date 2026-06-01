"Marco si merita tanto, è un giovane talento. Spero che trovi una squadra che lo faccia veramente sbocciare. Da noi ha fatto vedere qualcosa, ma ha molto di più da mostrare. E' un ragazzo serio, bravo a usare sia il destro che il sinistro, forte fisicamente: ne ho visti pochi così nella mia carriera. Poi starà alle squadre che lo prenderanno metterlo nelle condizioni per farlo diventare un campionissimo". Lo ha detto Leonardo Pavoletti, parlando a Sky dell'ex compagno di squadra al Cagliari, Marco Palestra, per cui l'Inter ha fatto una prima offerta di 45 milioni di euro complessivi all'Atalanta. Che ha deciso di respingerla.