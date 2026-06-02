Carlos Augusto ha deciso di lasciare da parte i propositi di addio all'Inter. Decisiva una chiacchierata con Cristian Chivu riguardo ai programmi per la prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'esterno brasiliano e il suo agente (lo stesso di Frattesi) avrebbero inizialmente pensato a un addio sfruttando una possibile sponda della Roma, in cerca di quella continuità di utilizzo che ha avuto fino a un certo punto, avendo davanti Bastoni e Dimarco nei due ruoli in cui più è stato impiegato.

Carlos Augusto, la mossa di Chivu per trattenere il brasiliano

"In mezzo, però, è arrivata la discesa in campo di Cristian Chivu, il vero deus ex machina dell'Inter in questo momento storico, ancora di più dopo il doblete appena vinto - si legge sulla rosea -. In fondo, il tecnico gli ha ribadito di considerarlo per intero dentro al "suo" progetto, che verrà rilanciato nella seconda stagione in cui tutti vogliono una conferma e un paio di step oltre in Europa. Anzi, per Chivu il brasiliano è altamente strategico per la capacità di suonare su più spartiti: proprio questo suo muoversi con disinvoltura dalla fascia alla difesa sarebbe la migliore garanzia di un impiego continuo".

Carlos Augusto, ora le prove di rinnovo

Il brasiliano ha un contratto fino al 2028, con la società si lavorerà per allungarlo fino al 2030 e magari ritoccare l'ingaggio da 2,2 milioni a stagione. L'eventuale prolungamento gli permetterà magari di assorbire meglio la delusione per la mancata chiamata al Mondiale da parte del ct, Carlo Ancelotti.