E' finita dopo una sola stagione l'avventura di Sergio Conceicao sulla panchina dell'Al-Ittihad. Che, nella serata italiana, ha annunciato di aver risolto con effetto immediato il contratto dell'ex allenatore di Milan e Porto, che non è riuscito a portare la squadra oltre il quinto posto nella Saudi Pro League dopo aver subito l'eliminazione ai quarti di finale della Champions League asiatica.

"Questa decisione giunge a seguito di un'attenta valutazione delle prestazioni della squadra nel periodo recente, in linea con gli obiettivi e le aspirazioni del Club per la prossima fase - si legge in una nota diramata dal club saudita sui proprio canali ufficiali -. Il Club esprime la sua sincera gratitudine e il suo apprezzamento all'allenatore Sergio Conceição e ai membri del suo staff tecnico per la dedizione e l'impegno profuso durante il loro mandato, augurando loro un continuo successo nelle future attività professionali. Le disposizioni relative alla guida tecnica della prima squadra saranno comunicate a tempo debito attraverso i canali ufficiali del Club".