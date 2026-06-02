Il Venezia neopromosso in Serie A ha messo nella lista dei desideri per l'attacco Martín Satriano, ex attaccante dell'Inter che lo scorso 30 marzo è diventato al 100% un giocatore del Getafe, che lo ha riscattato ufficialmente dal Lione. L'uruguaiano, arrivato in prestito durante la scorsa sessione di mercato invernale, si è legato al club spagnolo fino al 2030 dopo aver avuto un buon impatto da quando è approdato al Coliseum, segnando tre gol (contro Villarreal, Real Madrid e Real Betis) nelle prime dieci presenze. Ora, secondo Sky Sport, è un potenziale obiettivo dei lagunari che stanno provando a prendere Niclas Füllkrug.