Torna il nome di Emiliano Martinez nelle vicende di mercato dell'Inter. Oggi è il Corriere dello Sport ad approfondire la vicenda. Innanzitutto ricordando come un anno fa il "Dibu" (che pure ha un contratto fino al 2029) avesse salutato i tifosi dell'Aston Villa in vista di un addio che sembrava certo. Saltarono però le piste che portavano a Manchester United, Arabia Saudita, in generale sfumò la volontà di vivere una nuova esperienza in un grande club internazionale. Ora in Inghilterra si parla di nuovo di una possibile partenza e soprattutto dell'Inter.

"Dibu" Martinez, futuro incerto

"Un anno dopo, il portiere argentino è nuovamente al centro delle trattative e il suo futuro a Birmingham è tutt'altro che certo - si legge sul Corsport -. Il 33enne è accostato a diversi club. Soltanto pochi giorni si era parlato di un sondaggio del Liverpool in caso di partenza di Alisson in direzione Juventus, ma nelle Midlands Occidentali dell'Inghilterra filtra soprattutto l'interesse di un club Italiano: l'Inter. Per il momento solo qualche chiacchierata, fma è una delle ipotesi percorribili".

In realtà da qualche settimana si è un po' spento il tam-tam attorno a un possibile futuro portiere nerazzurro da pescare in Premier League. Si è parlato molto di Vicario, ma poi ha preso quota la possibilità che l'Inter possa promuovere come titolare "Pepo" Martinez, andando a cercare soltanto un vice e pescandolo magari dalla Serie A (l'ipotesi sarebbe quella di Provedel dalla Lazio).

"Dibu" Martinez, l'Aston Villa si tutela

Il Martinez dell'Aston Villa è comunque un giocatore per il quale andrebbe fato un investimento di circa 20 milioni per il solo cartellino. Secondo i media inglesi l'Aston Villa si starebbe già tutelando con Moritz Nicolas del Borussia Moenchengladbach.