Il Borussia Dortmund domina la classifica delle squadre europee che hanno fatto registrare la miglior media spettatori nei rispettivi campionati appena conclusi. Il BVB guarda tutti dall'alto verso il basso con 81365 presenze di media davanti a un'altra tedesca, il Bayern Monaco, fermo a quota 75mila Sull'ultimo gradino del podio si sistema il Manchester United, con 73.975 spettatori, davanti a Milan (73373) e Inter (73305), entrambi capaci di superare i 73mila tifosi a San Siro. Allargando il discorso alla top 10, si nota la presenza di un'altra squadra di Serie A, la Roma, con 61.785 spettatori.

I numeri sono stati rielaborati da Calcio e Finanza sulla base di indiscrezioni, dei dati resi noti da Transfermarkt e dai club. Il quadro che emerge, considerando i top 5 campionati del vecchio continente, è il primato indiscusso dei club della Bundesliga sia per presenze totali che per percentuali di riempimento degli stadi. Segue a ruota la Premier League, mentre la Serie A è quarta per media spettatori e terza con la Ligue 1 per pecentuali di riempimento.