Benvenuto giugno. Mancano ancora 29 giorni all’inizio ufficiale del calciomercato, ma ci stiamo dentro ormai da settimane. Un anno fa l’Inter viveva un incubo. La finale persa 5-0 contro il PSG con le annesse incertezze sul futuro a partire dalla panchina.

365 giorni dopo l’Inter invece ha una gigantesca occasione sul mercato per aumentare il gap dalle dirette rivali. Dopo aver vinto Scudetto e Coppa Italia, l’Inter e Chivu vogliono alzare l’asticella in Europa e per farlo deve anche cercare di creare un solco in Serie A.

Il Milan non ha ancora un allenatore e ha salutato quasi tutti i dirigenti, il Napoli ha salutato Conte e deve riaprire un nuovo ciclo con Allegri, la Juventus rischia di rivedere i suoi piani di mercato dopo la mancata qualificazione in Champions.

Nessuno insomma ripartirá dalla base e dalle certezze come l’Inter. E mettere a segno 3-4 colpi importantissimi in questa sessione di mercato potrebbe aumentare di gran lunga la superiorità nerazzurra in Italia.

Serve poco sulla carta, ma servono tanti milioni. Per alcuni giocatori però conterà anche la tempistica. Jones e Palestra sono giocatori su cui devi affondare il colpo prima che si scatenino aste, mentre su Solet è arrivata una notizia decisamente positiva che potrebbe dare un’accelerata alla trattativa.

Il Mondiale estivo può giocare un ruolo “antipatico” in questo mercato, ma l’Inter deve programmare la nuova stagione con largo anticipo con l’obiettivo di lasciare le briciole alle rivali italiane. A Oaktree, al presidente Marotta e al ds Ausilio trasformare tutto questo in realtà.