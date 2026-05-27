Altra ultim'ora che riguarda il mercato, non direttamente dell'Inter ma che indirettamente fa anche sorridere i tifosi dei campioni d'Italia: il Barcellona sta chiudendo in questi minuti la trattativa per Anthony Gordon del Newcastle, fa sapere Fabrizio Romano che sul suo canale YouTube parla di operazione da 70 milioni fissi più 10 di bonus, per un totale di 80 milioni di euro che i catalani verseranno nelle casse del club inglese per portare in Spagna il gioiellino messo nel mirino anche da club come Arsenal e Liverpool. Prima dell'here we go finale si attende l'ok dall'Arabia, ma a meno di complicazioni l'operazione dovrebbe concludersi al meglio. Un colpo che difatto mette il punto sulla suggestione dei blaugrana per Alessandro Bastoni.

Gli eventuali 80 milioni che il Barça esborserebbe per Gordon rappresenterebbero una grossa fetta del budget del club che dunque non potrà affondare il colpo per il difensore dell'Inter. Le operazioni di convincimento dei nerazzurri a cedere il 95 di Chivu si erano in verità già raffreddate nelle ultime settimane, oggi sono totalmente bloccate e Romano parla di operazione saltata, quantomeno ad oggi.