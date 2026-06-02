Il possibile arrivo all'Inter di Marco Palestra è la conferma di un asse tra Inter e Atalanta che va avanti ormai da diversi anni e che, al di là di come è finita l'anno scorso con l'affare Lookman poi sfumato, ha spesso dato dei frutti.

Inter-Atalanta, Zalewski l'ultimo affare

Già la scorsa estate, ricorda il Corriere dello Sport, il nigeriano non ha cambiato maglia ma un movimento importante c'è stato, visto che l'Inter ha ceduto alla Dea per 17 milioni Nicola Zalewski, che aveva acquistato soltanto nel gennaio precedente. E' quello l'ultimo affare tra le due parti.

Inter-Atalanta, quanti fondi per la Dea

"Senza andare troppo indietro nel tempo - si legge sul quotidiano -, in tempi più o meno recenti già Gosens, Gagliardini e soprattutto Bastoni (le tre operazioni più onerose tra Inter e Atalanta) hanno già fatto il percorso che Chivu spera possa fare anche Palestra dopo l’anno al Cagliari. Per queste tre operazioni l’Atalanta ha incassato circa 85 milioni. Ne basterebbero forse la metà quantomeno per costringere Giuntoli a una seria riflessione stavolta. Marotta e Ausilio ci proveranno presto, nonostante lo scotto dell’anno scorso, perché convinti che il ragazzo possa garantire un salto di qualità e soprattutto prospettiva al reparto".