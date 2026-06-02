L'Inter lavora per ristrutturare la difesa e la prima scelta (secondo La Gazzetta dello Sport) è quella di puntare su Oumar Solet. Chivu ha chiesto, come rinforzo, un potenziale titolare, conscio che non avrà più Acerbi, che De Vrij deve ancora decidere se rinnovare o meno e che anche la posizione di Bisseck è in bilico. Se dovesse andare via il tedesco, l'altro nome nel mirino dei nerazzurri sarebbe Ndicka.

Solet, l'idea dell'Inter sulla possibile offerta

Per Solet non è ancora stato avviato il dialogo con l'Udinese, ma l'idea dei nerazzurri è quella di un prestito oneroso da 2,4 milioni con un obbligo di riscatto nel 2027 per arrivare a 25 milioni di valutazione. Ausilio potrebbe anche inserire nella trattativa un ragazzo dell'Under 23. Per il calciatore è pronto un quadriennale da 2 milioni netti a stagione.

Inter, dopo Solet anche Ndicka?

Il francese ha caratteristiche che piacciono anche perché simili a quelle di Bisseck e quindi ideali per sostituire l'eventuale partenza del tedesco, ma se davvero quest'ultimo dovesse andare via il mirino verrebbe puntato anche sul romanista Ndicka. L'Inter ci aveva già pensato quando stava per partire Bastoni, ma molto dipenderà dalle richieste della Roma, che potrebbe accettare una proposta da circa 30 milioni di euro. Con i capitolini c'è in ballo anche il discorso Koné, che invece viene valutato attorno a quota 50.