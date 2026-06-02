Il Karlsruher ha reso noti i dettagli relativi ai biglietti per la partita d'esordio stagionale contro l'Inter. L'amichevole contro i campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia si svolgerà il 26 luglio al BBBank Wildpark di Karlsruhe. Questa partita è una delle amichevoli pre-campionato più importanti del KSC di quest'estate. La squadra allenata da Maximilian Senft inizierà gli allenamenti il ​​28 giugno. Inizialmente, i possessori di abbonamento stagionale potranno prenotare i loro posti abituali. Secondo quanto comunicato dalla società, il periodo di prenotazione va dalle ore 12:00 del 29 giugno alle ore 12:00 del 2 luglio, tramite il negozio online. Dal 30 giugno al 2 luglio, sarà possibile prenotare anche presso il FanWelt, il negozio dedicato ai tifosi. Durante questo periodo non saranno disponibili posti aggiuntivi. Chi acquisterà il nuovo abbonamento per la stagione 2026/27 entro le 23:59 del 24 giugno potrà assicurarsi il posto per la partita durante questo periodo. Gli abbonamenti saranno in vendita per i soci a partire dalle ore 12:00 del 17 giugno e per il pubblico generale a partire dalle ore 12:00 del 19 giugno.

Solo a metà luglio la vendita libera

La prevendita per i soci inizierà il 6 luglio alle ore 12:00. Ogni tessera KSC potrà acquistare online fino a quattro biglietti. I biglietti saranno inoltre disponibili per l'acquisto presso il negozio FanWelt a partire dal 7 luglio. Gli abbonati potranno acquistare biglietti aggiuntivi a partire dal 9 luglio alle ore 12:00. Sarà possibile farlo presso il negozio FanWorld a partire dal 10 luglio. Qualora i biglietti fossero ancora disponibili, la vendita generale inizierà il 13 luglio alle ore 12:00. I biglietti per posti in piedi costano 20,30 € per gli adulti. I biglietti per posti a sedere partono da 37,80 €. Gli abbonati pagano il prezzo della categoria B per il loro posto, mentre tutti gli altri pagano la categoria A.