Un altro senatore dello spogliatoio dell'Inter con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno potrebbe far parte della rosa di Cristian Chivu anche nella stagione 2026-27.

Stando a quanto rivelato da Fabrizio Romano, infatti, il club di Viale della Liberazione ha offerto in via ufficiale il rinnovo a breve termine a Stefan de Vrij dopo aver fatto la stessa mossa con Henrikh Mkhitaryan.

Ora, spiega il giornalista, sarà il calciatore olandese, che non parteciperà ai Mondiali, a decidere il proprio futuro dovendo mettere sul piatto della bilancia anche le proposte arrivate nelle scorse settimane da altri club in giro per l'Europa. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 01 giugno 2026 alle 21:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.