Protagonista in conferenza stampa al fianco di Zlatko Dalic per presentare Croazia-Belgio, test amichevole sulla strada verso il Mondiale in programma domani a Rjeka, Mario Pasalic ha parlato così ai giornalisti: "Spero che vedremo la Croazia migliore - le parole del centrocampista dell'Atalanta -. Alcuni giocatori si sono uniti prima al gruppo in ritiro, altri, come me, più tardi. Abbiamo fatto delle buone sessioni di allenamento tattico e siamo pronti per domani. Il Belgio è un avversario molto forte e sarà un buon test per capire su cosa dobbiamo ancora lavorare e cosa dobbiamo correggere. Ho un compagno di squadra belga nel club (Charles De Ketelaere, ndr), quindi so che livello c'è. Sarà un buon test in vista della prima partita contro l'Inghilterra. Dopo questa partita avremo altre due settimane per prepararci".